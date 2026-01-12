Venezuela: l’imprenditore torinese Mario Burlò e il cooperante Alberto Trentini sono stati liberati

TORINO – Una notizia che in molti, soprattutto i familiari, attendevano ormai da molti giorni: il cooperante Alberto Trentini e l’imprenditore torinese Mario Burlò sono stati liberati, entrambi detenuti da più di un ano nel carcere di El Rodeo a Caracas..

L’annuncio questa mattina presto da parte del ministro Tajani:

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto.

Arrivata poco fa anche la dichiarazione della premier Giorgia Meloni:

Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato.

Mario Burlò ha pendenze giudiziarie in Italia. Nei giorni scorsi quando la notizia di una liberazione imminente era iniziata a circolare, il tribunale di Torino aveva stralciato la sua posizione nel processo sul crack dell’auxilium basket, per il quale sono state condannate nove persone.

