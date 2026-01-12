Coppia denunciata per ricettazione a Torino: erano su un camper rubato con targhe false

TORINO – Un uomo di 37 anni e la sua compagna sono stati denunciati dalla Polizia Locale per ricettazione, dopo essere stati sorpresi alla guida di un camper rubato con targhe e documenti falsificati. Il controllo è avvenuto nella mattinata di giovedì 8 gennaio, nell’ambito di un’attività mirata del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione volta a monitorare la presenza di insediamenti con camper nella zona sud di Torino.

Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che il conducente era privo di patente e che il veicolo circolava con carta di circolazione e targhe appartenenti a un altro mezzo. Ulteriori verifiche sul telaio hanno rivelato che il numero identificativo era stato alterato tramite ripunzonatura, suggerendo che il veicolo fosse di provenienza furtiva.

Sospettando un tentativo di occultare la reale provenienza del camper, gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo e alla denuncia della coppia all’autorità giudiziaria. L’uomo è stato inoltre denunciato per guida senza patente. Le accuse nei confronti dei due riguardano ricettazione, operazioni finalizzate a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa e concorso nel reato.

Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari, e, come previsto dalla legge, gli indagati restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

