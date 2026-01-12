La Juve è straripante: ne fa 5 alla Cremonese

TORINO – La Juventus di Spalletti è un’altra cosa. Ormai è chiaro da qualche settimana. Ma vedere i bianconeri segnare 8 gol in due giornate di campionato (subendone zero) è roba che non capitava da anni.

La partita con la Cremonese dura poco, pochissimo, per merito della squadra di Spalletti. Dopo 7′ David ha già colpito un palo. Dopo 11′ Miretti colpisce Bremer e la palla si insacca. Al 15′ Thuram lancia David e il canadese segna. Siamo 2-0 ed è passato un quarto d’ora.

L’unico momento in cui gli ospiti potrebbero entrare in partita è il 25′, quando l’arbitro Feliciani concede un rigore che poi decide di togliere dopo la revisione al Var. Nicola protesta e viene espulso.

Il rigore c’è invece per la Juve al 32′. Yildiz lo segna, ma solo dopo la riespinta di Audero. Il primo tempo si chiude 3-0 con una sola squadra in campo.

E la ripresa mostra la stessa partita. Ci pensa McKennie a prendersi la copertina segnando due volte, al 47′ e al 65′. La Juve non rischia mai finchè c’è Bremer in campo e poco anche dopo.

Ora la Juvve sta giocando un altro campionato e solo il futuro ci dirà se Spalletti è arrivato troppo tardi.

