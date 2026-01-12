E’ morta in ospedale la donna di 91 anni investita dall’autista di un furgone a Vinovo

MONCALIERI – E’ morta poco dopo il ricovero all’ospedale Santa Croce di Moncalieri la donna di 91 anni investita dall’autista di un furgone intorno alle 14.30 a Vinovo.

L’incidente si è verificato in via Stupinigi 44, davanti al centro equestre La Madonnina. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata quando è stata investita dall’autista di un furgone Fiat Talento. A causa dell’impatto, la pensionata sarebbe stata trascinata per alcuni metri.

Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche: il personale sanitario del 118 ha effettuato le manovre di rianimazione sul posto prima di disporre il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Moncalieri. Nonostante i tentativi dei medici, l’anziana è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Vinovo, affiancati dai carabinieri di Moncalieri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e le eventuali responsabilità.

