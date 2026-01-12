Trapani esclusa dal campionato di basket, come cambia la classifica di A1

TORINO – Alla fine è arrivata l’esclusione per la Shark Trapani dal campionato di basket di serie A1. La decisione del Giudice Sportivo segue il rapporto del sostituto procuratore federale dopo l’ultima partita di andata contro Trento, terminata dopo appena quattro minuti, richiamando “il principio di lealtà sportiva”. La squadra siciliana era già stata penalizzata di 10 punti: nelle ultime gare si era presentata con soli tre giocatori senior, schierando poi i giovani delle giovanili.

Secondo il Giudice Sportivo, la scelta di Trapani di mandare in campo una formazione chiaramente incapace di competere con l’avversario ha “alterato palesemente l’uguaglianza competitiva tra le squadre”, con l’obiettivo di disputare formalmente la partita ed evitare una seconda rinuncia, che avrebbe comportato il ritiro definitivo dal campionato. La gara, conclusasi a 5’49” del primo quarto per inferiorità numerica, è quindi stata considerata “equivalente a una vera e propria rinuncia”.

Il comunicato della federazione

Dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione; annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia;

Come cambia la classifica di serie A1

Con l’esclusione di Trapani vengono annullate tutte le partite fin qui giocate dai siciliani, con conseguente perdita di punti per le squadre che li avevavo battuti. Ci sarà una retrocessione in meno dall’A1 all’A2, e un ripescaggio già sicuro a fine stagione in A2 (che salvo rinunce è la migliore tra le retrocesse in Serie B).

Questa la nuova classifica alla fine del girone di andata, valida per determinare le otto qualificate alla Coppa Italia di febbraio a Torino: Virtus Bologna, Brescia 24; Olimpia Milano*, Venezia 20, Tortona 18; Trieste 14; Udine, Napoli*, Cremona, Trento 12; Varese, Sassari 10; Reggio Emilia 8; Treviso, Cantù 6 (* Milano e Napoli una partita in meno). Esce così Trento dal quadro della Final Eight, mentre le ultime due qualificate sono Udine e Napoli. Nulla cambia per Derthona.

