Donna di 71 anni travolta e uccisa dal conducente di un camion della nettezza urbana a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Questa mattina a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Una donna di 71 anni ha perso la vita dopo essere stata investita dal conducente di un camion della nettezza urbana in prossimità di via Giulio Verne.

Secondo quanto comunicato dal servizio di emergenza 118, l’anziana sarebbe deceduta praticamente sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La vittima, residente nelle immediate vicinanze, stava percorrendo la carreggiata quando è stata travolta dal mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti e ascoltato alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente.

Profondo il cordoglio espresso dall’amministrazione comunale. «Siamo profondamente colpiti da questa tragedia – ha dichiarato in una nota il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere –. A nome mio e di tutta la Giunta esprimo il più sincero cordoglio e la nostra più sentita vicinanza alla famiglia della vittima in questo momento di grande sofferenza. È un dolore che colpisce non solo i parenti, ma l’intera comunità novese».

Le indagini della Polizia locale proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

