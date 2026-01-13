Giuseppe Tardivo si dimette dal consiglio di indirizzo della fondazione Cassa di risparmio di Torino

TORINO – Altro cambio di carte in tavola per la fondazione Cassa di risparmio di Torino. Giuseppe Tardivo, il presidente, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di indirizzo. Tardivo, 78 anni, cuneese di origine e docente di UniTo, era anche a capo del Comitato scientifico e coordinava la commissione interna su Università, istruzione e ricerca.

Le sue dimissioni arrivano dopo quelle di Paolo Garbarino (ex membro del Consiglio di indirizzo). La decisione dell’addio di Tardivo, così come quella dell’ex collega, potrebbe essere la conseguenza del processo in corso a Roma, dove in questi giorni il giudice per le indagini preliminari deciderà se approvare le misure interdittive (cioè vietare di ricoprire determinati ruoli). Al centro dell’inchiesta c’è una presunta opposizione della fondazione alla vigilanza che voleva effettuare il ministero dell’Economia su alcuni fondi.

Quella di Roma è la seconda indagine, la prima invece è torinese. Qui la procura sta indagando su “interferenze illecite in assemblea”, messe in atto da 14 consiglieri. Tutti questi procedimenti affondano le radici nella lunga sere di fatti che si sono originati dopo le dimissioni dell’ex presidente della Crt, Fabrizio Palenzona. Fu lui per primo, dopo essersi dimesso, a parlare di “patti occulti tali da creare una fondazione nella fondazione e alterare le dinamiche di funzionamento degli organi sociali”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese