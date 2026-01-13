Riattivati alcuni orologi storici in giro per la città di Torino, ecco dove

TORINO – In via Maria Vittoria, piazza Carlo Emanuele II, via Cernaia, piazza Statuto, corso Casale, via Lagrange, via Garibaldi e altre zone della città di Torino sono stati riattivati gli orologi storici. Lo ha annunciato l’assessore Francesco Tresso, che tra le deleghe ha quella alla toponomastica e la manutenzione della viabilità e verde pubblico.

“Per le strade di Torino sarà possibile alzare lo sguardo – scrive – e trovare i diversi orologi cittadini rimessi in funzione durante quest’anno: piccoli ma importanti segni di cura dello spazio pubblico, punti di riferimento quotidiani che tornano a scandire il tempo della comunità. Non sono solo meccanismi: sono memoria, orientamento, bellezza urbana. Il segno concreto di una città che non lascia indietro nulla, nemmeno i dettagli.

Grazie a IREN e a chi lavora ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, per far funzionare Torino”.

