Cadavere trovato nella zona industriale di Settimo Torinese

TORINO – In una zona industriale lontana dal centro di Settimo Torinese è stato ritrovato questa mattina (13 gennaio) il corpo di un uomo. Ad avvistare il cadavere, che si trovava in via Fornaci, è stata una squadra di vigili del fuoco che si stava recando altrove per un intervento. É stato allertato il 118 che è giunto sul posto e ha constatato il decesso. Al momento non si hanno informazioni sulle generalità del deceduto, si sa solo che poco lontano dal corpo c’era una bicicletta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese