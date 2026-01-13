CronacaTorino
Cadavere trovato nella zona industriale di Settimo Torinese
In via Fornaci
TORINO – In una zona industriale lontana dal centro di Settimo Torinese è stato ritrovato questa mattina (13 gennaio) il corpo di un uomo. Ad avvistare il cadavere, che si trovava in via Fornaci, è stata una squadra di vigili del fuoco che si stava recando altrove per un intervento. É stato allertato il 118 che è giunto sul posto e ha constatato il decesso. Al momento non si hanno informazioni sulle generalità del deceduto, si sa solo che poco lontano dal corpo c’era una bicicletta.
