Il preludio dei Giochi Olimpici: Torino ospiterà la 12ª edizione dell’International Para Ice Hockey Tournament

TORINO – La città torna protagonista del grande sport paralimpico con la 12ª edizione dell’International Para Ice Hockey Tournament, in programma dal 26 al 31 gennaio 2026 al Palatazzoli. Un appuntamento di alto profilo tecnico e simbolico che vede scendere sul ghiaccio Italia, Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia, tutte avversarie degli Azzurri anche nel girone delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il torneo rappresenta infatti l’ultimo banco di prova per la Nazionale italiana prima dei Giochi paralimpici e si inserisce in un contesto fortemente evocativo per la città: in questi giorni il Piemonte è attraversato dalla fiamma olimpica, un passaggio che – come ricordato dall’assessore comunale allo Sport Domenico Carretta – non è una semplice rievocazione, ma il rinnovo della consapevolezza che Torino possiede strutture, competenze e visione per ospitare eventi sportivi di livello internazionale, a vent’anni dalle Olimpiadi invernali del 2006.

L’evento è organizzato da Sportdipiù in collaborazione con la FISG e con il patrocinio, tra gli altri, di Regione Piemonte, Città di Torino, CONI, CIP e INAIL. Come da tradizione, il torneo è dedicato alla memoria di Andrea “Ciaz” Chiarotti, storico capitano della Nazionale italiana e figura simbolo del movimento paralimpico su ghiaccio. Il suo esempio sportivo e umano continua a ispirare atleti e appassionati da ogni dove.

Formula del torneo e calendario

La competizione si svolgerà con formula round robin, con tutte le squadre che si affronteranno una volta. Al termine del girone, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (1ª contro 4ª, 2ª contro 3ª). Le semifinali sono in programma venerdì, mentre sabato si disputeranno le finali alle 10 e alle 13.

Le partite dell’Italia si giocheranno da lunedì a giovedì al mattino. L’ingresso sarà sempre gratuito.

Un evento per la città e per i giovani

Ampia attenzione è dedicata al pubblico scolastico, poiché le scuole rappresentano uno degli elementi centrali del progetto, trasformando le tribune in un tifo entusiasta che, come sottolineato dagli organizzatori, ricorda da vicino l’atmosfera paralimpica. L’obiettivo è avvicinare i giovani – e in particolare i ragazzi con disabilità – a uno sport impegnativo ma capace di offrire grandi opportunità e grandi soddisfazioni.

Dal punto di vista sociale e progettuale, Sportdipiù porta avanti da anni un percorso di rinnovamento generazionale del movimento paralimpico, anche grazie a iniziative nelle scuole che hanno già permesso a nuovi giovani atleti di avvicinarsi al para ice hockey. Eventi come questo diventano così non solo competizioni sportive, ma occasioni concrete per mostrare cosa è possibile fare sul ghiaccio.

Mascotte ufficiale del torneo sarà Cipidillo, storico simbolo della Consulta per le Persone in Difficoltà, partner strategico della manifestazione che garantirà anche il servizio di accompagnamento degli atleti nei loro spostamenti in città.

Questi cinque giorni di sport internazionale, inclusione e memoria olimpica confermano Torino come una delle capitali italiane degli sport invernali e paralimpici, capace di accogliere e meravigliare.

