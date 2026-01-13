Arrestati nel Torinese due uomini destinatari di mandato di cattura europeo

TORINO – Erano ricercati dalle autorità belghe dopo una rapina avvenuta durante un festival di musica internazionale. La Squadra Mobile torinese della Polizia ha rintracciato due uomini, cittadini italiani di 27 e 37 anni, il primo in Val di Susa, il secondo nella prima cintura torinese. Erano destinatari di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe di Anversa lo scorso settembre, per i reati di rapina, associazione a delinquere e minaccia.

I fatti erano avvenuti nel luglio 2024 a Boom, una cittadina vicina ad Anversa in cui tutti gli anni dal 2005 si svolge il notissimo festival “Tomorrowland”. I due uomini, in concorso con una terza persona rimasta ignota, avevano rapinato una collana ad una persona nel corso del festival. Per questi fatti sono stati condannati in via definitiva a due anni di reclusione e ad una multa di 1600 euro.

