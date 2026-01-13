A Santena scuole e cittadinanza coinvolte in un’iniziativa di sensibilizzazione su legalità e sicurezza

SANTENA – In occasione della Giornata di gratitudine alle Forze dell’ordine per il contrasto alle mafie, a Santena (TO) si svolgerà un’iniziativa di sensibilizzazione tra scuola, giovani e territorio, in collaborazione con la Polizia di Stato. Venerdì 16 gennaio la mattinata prenderà il via nelle scuole con un incontro tra le Forze dell’ordine e gli studenti, pensato come momento di confronto diretto sui temi della legalità, della prevenzione e del ruolo attivo che le nuove generazioni possono avere nella costruzione di una comunità consapevole e responsabile.

A seguire, dalle 10 alle 12, l’iniziativa si sposterà in Piazza Aimerito, dove la cittadinanza potrà assistere alle dimostrazioni pratiche del nucleo cinofilo e del reparto artificieri della Polizia. Le simulazioni offriranno un’occasione concreta per conoscere da vicino il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e il valore della prevenzione sul territorio.

«La trasparenza e la legalità non sono concetti astratti, ma pratiche quotidiane che si costruiscono nel tempo, partendo dall’educazione e dal dialogo con i più giovani» sottolinea Giovanni Iannuzzi, consigliere comunale con deleghe alla trasparenza. «Portare le istituzioni e le Forze dell’ordine nelle scuole significa investire sul futuro del territorio e rafforzare il senso di responsabilità collettiva, perché il contrasto alle mafie inizia dalla consapevolezza e dalla conoscenza».

