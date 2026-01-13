TORINO – La giornata di martedì 14 gennaio 2025 a Torino sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche complessivamente stabili, ma inserite in un contesto di graduale peggioramento della copertura nuvolosa. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo tenderà a diventare via via più nuvoloso nel corso delle ore, anticipando un cambiamento più deciso atteso nei giorni successivi. Le temperature si manterranno miti per il periodo, grazie a correnti umide ma relativamente temperate in quota.

Mattino con nubi sparse e prime schiarite

Le prime ore della giornata vedranno nubi sparse alternate a schiarite, con cieli parzialmente nuvolosi soprattutto sui settori occidentali e centrali della città. Il contesto sarà comunque asciutto, con buona visibilità e assenza di fenomeni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 2°C, valori in linea con la media stagionale, mentre i venti deboli provenienti da Sud-Sudovest contribuiranno a mantenere un clima relativamente mite, limitando il raffreddamento notturno.

Pomeriggio con aumento graduale della nuvolosità

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente, con cieli che passeranno da parzialmente nuvolosi a prevalentemente nuvolosi. Nonostante l’ispessimento delle nubi, non sono attese piogge, e la giornata proseguirà in un contesto di stabilità atmosferica. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valore superiore alla media di gennaio, mentre lo zero termico si manterrà elevato, attorno ai 2204 metri, segnale di aria mite in quota. I venti resteranno deboli, ruotando gradualmente dai quadranti meridionali.

Sera grigia ma asciutta

In serata il cielo su Torino si presenterà molto nuvoloso, con una copertura compatta che potrà favorire la formazione di foschie o locali nebbie, soprattutto nelle aree periferiche, lungo il corso del Po e nelle zone più umide della pianura. Anche nelle ore notturne non sono previste precipitazioni, e il clima resterà relativamente mite per il periodo.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 15 gennaio: aumento dell’instabilità con pioggia debole, cieli coperti;

aumento dell’instabilità con pioggia debole, cieli coperti; Venerdì 16 gennaio: precipitazioni più diffuse, clima umido;

precipitazioni più diffuse, clima umido; Sabato 17 gennaio: persistenza del maltempo, con piogge a tratti continue.

