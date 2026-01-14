Aggressione e rapina a Mappano: arrestato 27enne dai carabinieri

TORINO – Lunedì a Mappano, un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale dopo una rapina ai danni di una donna avvenuta nei pressi di un supermercato.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.30. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era appostato tra alcuni cassonetti in attesa della vittima e l’ha aggredita alle spalle mentre camminava, accompagnata a breve distanza dal figlio di 14 anni. La donna è stata fatta cadere a terra e derubata della borsa.

Dopo il colpo, il rapinatore ha tentato di allontanarsi, ma è stato inseguito dalla stessa vittima e dal figlio, che hanno subito chiesto aiuto. I militari dell’Arma, intervenuti poco dopo, hanno avviato le ricerche riuscendo a rintracciare il 27enne nelle zone limitrofe, trovandolo ancora in possesso della refurtiva.

A causa delle lesioni riportate durante l’aggressione, la donna ha dovuto ricorrere alle cure mediche ed è stata trasportata al vicino ospedale di Ciriè. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese