Occupava una mansarda e nascondeva eroina: arrestato 26enne a Torino

TORINO – È stato arrestato nella notte a Torino un giovane di 26 anni, trovato dai carabinieri all’interno di una mansarda occupata abusivamente dove erano nascosti oltre mezzo chilo di eroina. L’operazione è scattata in piazza della Repubblica, in seguito alla segnalazione del proprietario dell’immobile, che aveva notato segni di una possibile occupazione illegale.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile dell’Arma, che ha trovato la porta d’accesso scardinata e il 26enne all’interno della soffitta. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto 674 grammi di eroina e un bilancino di precisione, elementi che hanno fatto scattare l’arresto.

Il giovane, è risultato irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere dei reati di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno, mentre la mansarda è stata restituita al legittimo proprietario.

