Disordini durante le manifestazioni pro Palestina: scatta l’operazione “Riot” a Torino
Misure cautelari in corso contro alcuni giovani ritenuti responsabili dei gravi scontri del 3 ottobre
TORINO – È in corso dalle prime ore di questa mattina a Torino un’operazione di polizia denominata “Riot”, condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino e della Procura per i minorenni.
L’operazione riguarda l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni giovani, ritenuti dagli inquirenti tra i principali responsabili dei gravi disordini verificatisi in città durante le manifestazioni pro Palestina del 3 ottobre scorso. In quell’occasione si erano registrati scontri, danneggiamenti e tensioni nel corso dei cortei, con un forte impegno delle forze dell’ordine per il ripristino dell’ordine pubblico.
Le attività investigative, sviluppate nei mesi successivi ai fatti, avrebbero consentito di individuare presunti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sul numero delle persone coinvolte né sulla tipologia delle misure cautelari adottate. Maggiori dettagli sull’operazione “Riot” sono attesi nelle prossime ore.
