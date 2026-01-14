Volley Cev Cup, la Fenera Chieri batte Nancy anche al ritorno e prosegue la corsa europea

TORINO – Al Pala Gianni Asti di Torino la Reale Mutua Fenera Chieri 76 supera nella partita di ritorno degli ottavi di Cev Cup il Vandœuvre Nancy Volley-Ball per 3-1 e conquista così l’accesso al play off, dove incontrerà le polacche del Bielsko-Biala.

Dopo aver vinto 2-3 all’andata, le chieresi si sono imposte 3-1 anche a Torino. Partita subito in salita, con Chieri che concede 22-25 il primo set, poi le nostre si ricompattano e non sbagliano più nulla. 25-17, 25-22 e 25-18 i tre set vinti che permettono di proseguire la corsa in Europa.

