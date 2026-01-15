Grande Cuneo contro Perugia in Superlega, ma finisce 0-3

CUNEO – Il Palasport di San Rocco Castagnaretta era pieno per assistere all’incontro di Superlega tra Cuneo Volley e Sir Susa Scai Perugia. Un’impresa impossibile per i padroni di casa contro i campioni d’Europa e del Mondo, eppure Cuneo ha giocato alla grande, punto a punto.

Le palle decisive se l’è aggiudicate la squadra più forte ma Cuneo è arrivata a giocarsele tutte, come raccontano i parziali. 27-29, 23-25, 22-25 per tre set estremamente equilibrati. Zero punti ma grande fiducia e spettacolo per il pubblico di casa.

