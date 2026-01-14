Viaggia da Pisa a Ciriè senza documenti e con la patente sospesa: maxi multa e denuncia

TORINO – Ha percorso circa 400 chilometri al volante della sua Fiat Panda, dalla provincia di Pisa fino al Torinese, senza carta di circolazione, senza assicurazione e con la patente sospesa da ben dieci anni. Per un 50enne residente a Ciriè è scattata una multa complessiva di 5.000 euro, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Ivrea.

A fermare l’uomo sono stati gli agenti della polizia locale di Ciriè, che lo hanno intercettato in via San Maurizio, non lontano dall’abitazione dei genitori. A richiamare l’attenzione della pattuglia è stato il sistema automatico di lettura targhe installato sull’auto di servizio, che ha segnalato in tempo reale le irregolarità del veicolo.

Dagli accertamenti è emersa una lunga serie di violazioni al Codice della strada, che hanno portato alle sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro. Non solo: è scattata anche la denuncia per sottrazione del mezzo ai controlli, poiché l’uomo sarebbe riuscito, dopo essere stato fermato, a trasferire in qualche modo la vettura nel Pisano, luogo da cui era partito il viaggio. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

