Due individui entrano nella libreria Belleville di Bruino, strappano un cartellone antifascista e minacciano il libraio

BRUINO – Un gesto inqualificabile, un atto di inciviltà ha colpito la libreria Belleville di Bruino e il circolo Arci Hakuna Matata, presidio di cultura in passato già bersaglio di atti vandalici e intimidazioni fasciste. Infatti, due giovani, a volto scoperto, sono entrati in libreria, hanno strappato un cartellone con una frase antifascista e insultato e minacciato il libraio.

Come riportato sui social

Ci limiteremo a raccontare cos’è accaduto ieri pomeriggio a Belleville e nella sede di Hakuna Matata perché quello che davvero ci passa per la testa qui non si può verbalizzare. Basti dire che è un salto di “qualità ” rispetto ad episodi simili ma sempre fuori dal locale. Due persone sono entrate in libreria, hanno strappato il cartellone che riportava e riporta, ora, rifatto, una frase dello storico Carlo Greppi, rivolgendo frasi ingiuriose al libraio. Poi, forse intimoriti dalla reazione di Creamy, la cana libraia, hanno preso la porta. Ci limitiamo a questo, ai fatti, a voi che leggerete trarre le conclusioni.

Immediata la solidarietà dei cittadini e del Comune di Bruino per il quale questa nuova e più grave provocazione richiede una risposta democratica immediata. Per questo è stato organizzato un presidio antifascista, venerdì 16 gennaio alle ore 18.00 davanti alla Libreria Belleville di Via Roma 39 a Bruino.

