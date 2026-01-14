Neve, Gliz (e Aster) sono tornati a casa al parco Colonnetti di Torino

TORINO – Qualcuno li aveva forse dimenticati ma ora Neve, Gliz e Aster sono tornati a casa. Le tre mascotte delle Olimpiadi (Neve e Gliz) e delle Paralimpiadi (Aster) di Torino 2006 hanno ripreso il loro posto all’imboccatura del parco Colonnetti, all’incrocio tra via Onorato Vigliani e via Artom a Torino.

I tre pupazzoni, amati dai bambini e dagli abitanti del quartiere, erano stati smontati per permettere i lavori nel tratto dell’idropolitana che interessava appunto il parco. Un lavoro durato anni e che proprio nei giorni scorsi ha visto la sua conclusione, permettendo la riapertura di quell’angolo di parco e il riposizionamento delle tre mascotte.

Giusto in tempo per festeggiare le Olimpiadi di Milano-Cortina e 20 anni dalle olimpiadi torinesi.

Al parco Colonnetti anche Crazy, il dahu

Nello stesso parco Colonnetti, all’interno di una della sede del Cus Torino di via Panetti, fa bella mostra di sè un’altra mascotte sportiva. Si chiama Crazy ed è un dahu.

In tutto il suo splendore blu, Crazy è stato la mascotte delle Universiadi invernali di Torno 2007.

