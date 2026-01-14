Violenza sessuale su tre bambine in provincia di Torino, autista di scuolabus condannato a 13 anni e 2 mesi

TORINO – Si è concluso, nella giornata di ieri, il processo di primo grado che vede imputato l’autista di uno scuolabus della provincia di Torino, arrestato per aver abusato sessualmente di tre bambine.

L’imputato, 50enne in carcere già da un anno, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione. La sostituta procuratrice Eleonora Sciorella aveva chiesto la pena di sedici anni di reclusione. Il tribunale ha stabilito una pena inferiore e tre provvisionali: 50.000 euro per una vittima, 20.000 per un’altra e 8.000 per la terza.

La storia

L’uomo nel 2021 ha cominciato ad abusare della figlia di 9 anni di una coppia di amici, violenze che sono proseguite fino al 2024. Sono stati proprio i genitori a denunciare gli abusi da parte di quell’uomo che conoscevano da almeno 20 anni.

Tutto è cominciato quando l’uomo, per la cifra di 200 euro, si è proposto come baby sitter, offrendosi quindi di andare a prendere la bimba a scuola e trascorrere con lei il pomeriggio. In queste ore di compagnia reciproca l’uomo comincia a molestare la bambina di 9 nove, chiedendole il silenzio in cambio di regali.

Non solo: quando la mamma della minore smette di lavorare e viene meno il ruolo da baby sitter, l’uomo trova ogni scusa per stare con la bambina; passeggiate col cane, corsi di cucina e affitta anche una casa al mare vicina alla famiglia per le vacanze, tutto pur di proseguire gli abusi fino alla violenza sessuale che filma anche.

Nel 2024 però qualcosa cambia, i genitori della ragazzina si rendono conto che la figlia chatta con il loro amico, i regali diventano preziosi – scarpe, trucchi, oggetti di cancelleria, cellulare – e l’attenzione di lui eccessiva. Fino a che la piccola, a novembre, si confida con la mamma. Da qui l’inchiesta, coordinata dal pm Eleonora Sciorella, e il successivo arresto.

La piccola però non è stata l’unica vittima dell’autista di scuolabus, si è scoperto che altre due minorenni erano finite nella rete dell’autista 50enne.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese