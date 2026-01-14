Migrazioni e identità, via libera al bilancio: 300mila euro per i piemontesi nel mondo

TORINO – La Terza Commissione regionale, presieduta da Claudio Sacchetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il Documento di economia e finanza regionale (Defr) e il Bilancio di previsione 2026-2028 relativi alle politiche sui movimenti migratori. Per l’anno in corso è previsto uno stanziamento di 300mila euro, destinato a sostenere iniziative legate all’emigrazione piemontese e alla valorizzazione dei rapporti con le comunità di origine.

Nel corso dei lavori, l’assessore Maurizio Marrone ha illustrato le linee guida dell’intervento regionale, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i legami con i piemontesi residenti all’estero. Un fenomeno che ha segnato profondamente la storia del territorio, con flussi migratori significativi verso diversi Paesi e in particolare verso l’Argentina tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Il programma prevede il supporto al Museo regionale dell’emigrazione dei Piemontesi nel mondo di Frossasco (Torino) e al Museo regionale dell’emigrazione vigezzina di Villa Antonia a Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola), oltre al sostegno alle associazioni piemontesi attive all’estero. Un impegno che guarda anche al futuro, considerando che circa sei milioni di persone di origine piemontese rappresentano un potenziale bacino per il cosiddetto “Turismo delle Radici”, rivolto soprattutto alle giovani generazioni desiderose di riscoprire le proprie origini familiari e culturali.

Tra le iniziative finanziate figurano il festival “Radici”, promosso dalla Fondazione Circolo dei Lettori, che favorisce il confronto sui temi dell’identità, della memoria e della convivenza tra comunità migranti, e il “Viaggio del ricordo”rivolto alle scuole superiori, dedicato all’approfondimento dell’esodo istriano e dell’arrivo dei profughi in Piemonte nel secondo dopoguerra.

