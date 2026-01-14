A Torino, 8 arresti per gli scontri del corteo pro Palestina: 5 minorenni coinvolti

TORINO – La Polizia di Stato ha eseguito otto misure cautelari nei confronti di giovani ritenuti tra i principali responsabili dei disordini verificatisi il 3 ottobre 2025 a Torino, durante la manifestazione “Blocchiamo tutto”, promossa sui social media dal Coordinamento Torino per Gaza in solidarietà al popolo palestinese.

Tra gli arrestati, cinque sono minorenni. Secondo le ricostruzioni della polizia, alcuni membri della cosiddetta “prima linea” del corteo avrebbero attaccato le forze dell’ordine schierate a protezione della stazione Porta Susa, proseguendo poi per oltre due ore di tensione in piazza Castello a difesa della Prefettura.

Durante gli scontri, furono lanciate bottiglie, pietre e bastoni, e furono erette barricate sia in piazza sia lungo via Po per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

