Da Hollywood alla Mole Antonelliana: Timothée Chalamet conquista Torino con “Marty Supreme”

TORINO – Dai Golden Globe alla Mole Antonelliana, il passo è breve per Timothée Chalamet, protagonista assoluto di Marty Supreme, il film culto diretto da Josh Safdie che fa tappa a Torino con un evento speciale. A partire dal 14 gennaio 2026, la scultura monumentale del personaggio interpretato dall’attore sarà esposta al Museo Nazionale del Cinema, all’interno della Mole, in una delle salette VR affacciate sull’Aula del Tempio.

Si tratta di un ritorno simbolico in città per Marty Supreme, presentato in anteprima segreta il 26 novembre 2025durante il 43° Torino Film Festival, dove aveva già suscitato grande curiosità e attenzione. Ora il legame con Torino si rafforza grazie a un’installazione immersiva che invita il pubblico a entrare fisicamente nell’universo del film.

La scultura, alta quasi tre metri, raffigura Marty Mauser in una posa iconica, sospesa tra ambizione e ironia, e nasce come opera scenica autonoma capace di condensare l’energia e il carisma del personaggio. Ideata per l’experience immersiva di Marty Supreme a Lucca Comics & Games 2025, dove era ospitata nel padiglione I Wonder / A24, l’opera è stata concepita dalle creative director Lulu Helbaek e realizzata dallo studio FoLl.iA, con il contributo artistico dello scultore e scenografo Dominique Gaucher.

Il film arriva a Torino in un momento d’oro per Timothée Chalamet, che ha recentemente conquistato il suo primo Golden Globe ed è in corsa per gli Oscar, dopo le nomination ai BAFTA e agli Actor Award. Una performance già definita da critica e addetti ai lavori come “straordinaria” e “sensazionale”.

Marty Supreme si è imposto come fenomeno cinematografico della stagione, con oltre 70 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti, stabile nella top 5 dal debutto del 25 dicembre 2025 e già miglior risultato di sempre per A24. Tra i riconoscimenti, anche le nomination ai DGA Award per Josh Safdie e ai PGA Award per la produzione.

Un’esplosione visiva e narrativa tra adrenalina, ironia e tensione emotiva, impreziosita da un cast stellare che affianca Chalamet – anche produttore del film – con Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion e Tyler “The Creator” Okonma.

Prodotto da A24 e diretto da Josh Safdie, che firma anche la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein, Marty Supremearriverà nei cinema italiani dal 22 gennaio 2026, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Torino, ancora una volta, si conferma crocevia privilegiato tra cinema d’autore e cultura pop internazionale.

