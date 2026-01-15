TORINO – La giornata di venerdì 16 gennaio 2026 a Torino segnerà l’ingresso di una fase perturbata, legata all’approfondimento di una circolazione depressionaria sul Nord Ovest. Fin dal mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso, ma le prime piogge sono attese soprattutto dal pomeriggio, con tendenza a intensificazione in serata. Si tratterà di precipitazioni diffuse ma generalmente deboli o moderate, con accumuli stimati attorno ai 4 millimetri, in un contesto pienamente invernale ma con temperature relativamente miti.

Mattino coperto ma ancora asciutto

Nelle prime ore della giornata Torino sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di precipitazioni. L’atmosfera risulterà umida e poco luminosa, tipica delle fasi prefrontali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, valori leggermente superiori alla media stagionale. I venti deboli dai quadranti meridionali contribuiranno a limitare il raffreddamento notturno.

Pomeriggio con l’arrivo delle piogge

Nel corso del pomeriggio è atteso il peggioramento vero e proprio, con piogge deboli in estensione sulla città e cieli completamente coperti. I fenomeni tenderanno a farsi più continui con il passare delle ore. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre lo zero termico si posizionerà attorno ai 1457 metri, favorendo precipitazioni liquide in pianura e possibili nevicate solo alle quote alpine più elevate.

Sera instabile e precipitazioni più diffuse

In serata le piogge potranno intensificarsi, localmente anche sotto forma di rovescio, mantenendo condizioni di tempo perturbato. I venti deboli da Sud-Ovest accompagneranno questa fase instabile, senza raffiche significative. La regione sarà interessata da una depressione in approfondimento, con piogge diffuse su pianure e pedemontane e nevicate sulle Alpi a partire dalle ore serali. Una situazione che segna un deciso cambio di scenario rispetto ai giorni precedenti.

Tendenza meteo Torino

Sabato 17 gennaio: piogge diffuse e cielo coperto;

piogge diffuse e cielo coperto; Domenica 18 gennaio: ancora precipitazioni, localmente deboli;

ancora precipitazioni, localmente deboli; Lunedì 19 gennaio: pioggia leggera e nubi persistenti.

