La Mole illuminata di viola e arancione per la sensibilizzazione sulle malattie tropicali neglette

TORINO – Il 30 gennaio la Mole Antoneliana sarà illuminata di viola e arancione. Il motivo è che ricorrerà la Giornata Mondiale per le Malattie Tropicali Neglette (Neglected Tropical Diseases – NTDs). Si tratta di patologie che colpiscono oltre 1,6 miliardi di persone nel mondo e comprendono, tra le altre: lebbra, dengue, elefantiasi e schistosomiasi. Si chiamano “tropicali” perché “sono diffuse principalmente tra le comunità povere delle aree tropicali, sebbene alcune abbiano una distribuzione geografica molto più ampia – scrive l’Organizzazione mondiale della Sanità -. L’epidemiologia delle DTN è complessa e spesso correlata alle condizioni ambientali. Molte di esse sono trasmesse da vettori, hanno serbatoi animali e sono associate a cicli vitali complessi. Tutti questi fattori rendono difficile il loro controllo sulla salute pubblica”.

Sono definite “negelette” perchè sono quasi assenti dall’agenda sanitaria degli organi mondiali che dovrebbero tutelarla.

Torino riveste un ruolo di primo piano anche sul piano istituzionale: con l’approvazione della Mozione n. 21 del 2023, è stata la prima città italiana a riconoscere formalmente l’importanza del contrasto alle Malattie Tropicali Neglette, affiancando al gesto simbolico dell’illuminazione politiche sanitarie concrete, come l’attivazione di programmi di screening per la Malattia di Chagas.

