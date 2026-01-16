Si finge carabiniere per truffare un’anziana a Pino Torinese: ad arrestarlo sono i veri carabinieri

PINO TORINESE – Voleva giocare a fare il carabiniere, ma per sua sfortuna ha trovato ad aspettarlo quelli veri. È finito così in manette un 23enne, arrestato per tentata truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

Il giovane, nella tarda mattinata di ieri, aveva contattato telefonicamente una donna di 76 anni, presentandosi come appartenente all’Arma. Con il classico copione già visto in altri casi, le aveva chiesto di raccogliere denaro e gioielli come presunta cauzione per evitare il coinvolgimento suo e del marito in una rapina.

Questa volta, però, la truffa non è andata secondo il copione. La donna, insospettita dalla richiesta, ha contattato la centrale operativa dei carabinieri, che ha immediatamente inviato una volante per raggiungere l’abitazione. I militari hanno seguito in diretta le successive conversazioni telefoniche, suggerendo alla vittima come rispondere per attirare il truffatore sul posto.

Dopo una lunga chiamata, il falso carabiniere si è presentato alla porta dell’anziana per ritirare soldi e preziosi. Ad aprirgli, però, c’erano i veri carabinieri, che lo hanno bloccato e identificato.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata truffa aggravata. Ancora una volta, la prontezza della vittima e l’intervento tempestivo dell’Arma hanno evitato che l’ennesimo raggiro ai danni di una persona anziana andasse a segno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese