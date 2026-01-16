Spedizione punitiva contro un 17enne a Torino, arrestato l’ultimo componente della banda

TORINO – Si è chiuso con un nuovo arresto il cerchio investigativo sull’aggressione avvenuta a Torino lo scorso 9 marzo, quando un 17enne era stato brutalmente picchiato e poi costretto a entrare nel bagagliaio di un SUV, dove era rimasto rinchiuso per circa mezz’ora prima di essere rilasciato in Barriera di Milano.

Nelle scorse ore la Squadra Mobile di Torino ha arrestato un 49enne italiano, ultimo componente della banda di cinque persone responsabile della spedizione punitiva. L’uomo era rimasto irreperibile per mesi, fino a quando gli investigatori lo hanno rintracciato in un appartamento del quartiere Lucento, al termine di una lunga attività fatta di appostamenti, servizi di osservazione, perquisizioni e accertamenti su immobili e attività commerciali a lui riconducibili.

I fatti di marzo e la cattura degli altri indagati

L’aggressione era scaturita da una discussione avvenuta la sera precedente in una discoteca. Il giorno dopo il gruppo aveva rintracciato il minorenne, colpendolo con calci e pugni, per poi costringerlo a salire nel bagagliaio del veicolo. Dopo circa trenta minuti di detenzione forzata, fortunatamente il ragazzo era stato liberato.

Per l’episodio, a dicembre, erano già stati arrestati gli altri quattro responsabili: tre erano finiti in carcere, mentre per uno era stato disposto l’uso del braccialetto elettronico. A tutti era stato contestato il reato di sequestro di persona aggravato.

Con l’arresto del 49enne, anche l’ultimo membro del gruppo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mettendo fine a una vicenda che aveva destato forte allarme per la violenza e le modalità dell’aggressione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese