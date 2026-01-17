CronacaTorino
Sestriere, chiude per sette giorni la discoteca Tabata: eccesso di affollamento e violenze tra clienti
Il questore di Torino sospende la licenza dopo i controlli dei carabinieri e vigili del fuoco
SESTRIERE – La discoteca Tabata di Sestriere, resterà chiusa per sette giorni a partire da ieri, venerdì 16 gennaio. La sospensione della licenza per pubbliche feste da ballo è stata disposta dal questore di Torino “essendosi verificata una situazione di pericolo per la sicurezza degli avventori”, dopo una serie di controlli effettuati nelle ultime settimane dai carabinieri e dai vigili del fuoco.
Il provvedimento arriva a seguito di diversi episodi critici. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, all’interno del locale erano presenti 1.142 persone, a fronte di una capienza massima autorizzata di 775, come accertato tramite il conta-persone in dotazione alla sicurezza.
La misura fa seguito anche a una violenta lite scoppiata la sera di Natale tra circa ottanta clienti, durante la quale sono state utilizzate bottiglie di vetro prese dal bar del locale. Due uomini rimasero feriti alla schiena da un’arma da taglio, riportando prognosi di 10 e 14 giorni.
Le criticità non si limitano alla sicurezza interna. L’11 gennaio, durante un sopralluogo congiunto con i vigili del fuoco, sono emerse carenze negli impianti antincendio, mancanza di controllo sull’efficienza dei mezzi di estinzione e assenza di personale adeguatamente formato per le attività di prevenzione incendi ed evacuazione.
