Fuga di gas a Stazzano: evacuate cinque famiglie nel centro del paese

STRAZZANO – Questa mattina in pieno centro città, una fuga di gas ha costretto le autorità a evacuare un intero condominio. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno avvertito un forte odore di metano provenire dalla strada.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato le procedure di emergenza per mettere in sicurezza l’area. Per precauzione, circa cinque famiglie sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni, mentre la strada sottostante è stata completamente interdetta al traffico.

I primi accertamenti hanno individuato la perdita nella mandata centrale del gas, situata direttamente sulla sede stradale. Le operazioni di messa in sicurezza richiederanno l’intervento dei tecnici specializzati dell’azienda del gas, attesi nelle prossime ore per riparare la conduttura danneggiata.

Le autorità monitorano costantemente la situazione, in attesa che vengano completate le verifiche sugli ambienti e garantita l’assenza di rischi. Solo allora le famiglie potranno fare ritorno nelle proprie abitazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese