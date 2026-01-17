Maxi controlli nei locali del Cuneese: cibo scaduto, lavoro nero e attività sospese

CUNEO – Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri sul territorio cuneese a tutela della sicurezza dei consumatori e della legalità nei luoghi di lavoro. Negli ultimi due mesi, i militari delle Compagnie di Cuneo e Mondovì hanno effettuato una serie di verifiche straordinarie negli esercizi pubblici, riscontrando numerose irregolarità.

I controlli hanno portato a sanzioni complessive per 39.270 euro, all’adozione di due provvedimenti di sospensione dell’attività per lavoro nero e per violazioni delle norme sulla sicurezza, oltre all’emersione di cinque lavoratori irregolari. Particolarmente grave la situazione riscontrata in un esercizio pubblico del Cuneese, dove sono stati sequestrati oltre 150 chili di prodotti alimentari scaduti o privi di tracciabilità. Nel locale, inoltre, l’intero personale risultava impiegato in nero ed era presente un impianto di videosorveglianza non autorizzato.

Irregolarità analoghe sono emerse anche in un secondo esercizio, dove i Carabinieri hanno accertato la mancata regolarizzazione dei dipendenti e proceduto al sequestro di 25 chili di merce scaduta o non correttamente etichettata.

Le attività di controllo, fanno sapere i Carabinieri, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

