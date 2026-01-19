Collegno, fermato un uomo che utilizzava strumenti di pagamento manomessi presso un autolavaggio

COLLEGNO – Un uomo di 40 anni residente a Torino è stato denunciato dalla Polizia municipale di Collegno dopo essere stato sorpreso a utilizzare una tessera elettronica manomessa in un autolavaggio self service del territorio comunale. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio.

Il gestore dell’impianto aveva rilevato anomalie nei sistemi di monitoraggio delle card ricaricabili, strumenti di pagamento normalmente utilizzati dai clienti. Alcune tessere risultavano infatti dotate di un credito superiore rispetto a quello effettivamente caricato presso l’unico punto autorizzato, facendo scattare i controlli.

Quando è stato individuato un cliente che stava lavando l’auto con una di queste card sospette, è partita la segnalazione al Numero unico di emergenza, che ha attivato la Centrale operativa della Polizia municipale. Gli agenti intervenuti hanno identificato l’uomo, che ha consegnato spontaneamente la tessera irregolare e ha ammesso di averne alterato il credito tramite strumenti informatici.

Al termine degli accertamenti, il quarantenne è stato deferito all’autorità giudiziaria per indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e una multa fino a 1.550 euro.

Il sindaco Matteo Cavallone ha sottolineato l’efficacia dell’intervento della Polizia municipale, ribadendo l’importanza del coordinamento tra le forze dell’ordine per garantire un controllo capillare del territorio.

