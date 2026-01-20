Lavori in piazza Baldissera a Torino, deviate linee del trasporto pubblico: quali e da quando

TORINO – Ha inizio una nuova fase dei lavori di riqualificazione di piazza Baldissera, il progetto finalizzato alla riorganizzazione dei flussi veicolari e al ripristino dell’infrastruttura tranviaria.

In relazione all’avanzamento dei lavori, GTT fa sapere che a partire dalle ore 13.00 di mercoledì 21 gennaio 2026 e fino a successive comunicazioni, saranno introdotte modifiche alla circolazione veicolare e ai percorsi delle linee di trasporto pubblico locale.

Modifiche alla viabilità

In particolare, saranno chiuse al transito dei veicoli:

la carreggiata est di via Stradella, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e via Chiesa della Salute, in direzione via Chiesa della Salute;

la carreggiata est di via Chiesa della Salute, nel tratto compreso tra via Stradella e via del Ridotto, in direzione corso Grosseto.

Deviazioni del trasporto pubblico

A seguito delle suddette chiusure, saranno deviati i percorsi delle linee urbane: 10N, 11, 52, 67 Festiva, 77, 91 e N10 Gialla.

In particolare:

Linea 10N.

Direzione piazza XVIII Dicembre: segue la deviazione già attiva, quindi da via Bibiana deviata via Stradella, via Orvieto, via Livorno, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, percorso normale.

Direzione via Massari: da rondò Forca angolo via Cigna deviata in corso Regina Margherita, via Livorno, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, percorso normale.

Linea 11.

Solo in direzione via Leopardi (Venaria Reale): da piazza Baldissera angolo via Stradella prosegue per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, via Stradella, percorso normale.

Linee 52 – 67 Festiva.

Solo nelle direzioni piazzale Adua – piazza Marconi (Moncalieri): seguono la deviazione già attiva, quindi da via Bibiana deviate via Stradella, via Orvieto, via Livorno, percorsi normali.

Direzione via Scialoja: da via Livorno angolo corso Mortara deviate per in via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della salute, percorsi normali.

Linea 77.

Solo in direzione via Sandre (Venaria Reale): da piazza Baldissera angolo via Stradella prosegue per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, via Casteldelfino, via Cardinal Massaia, percorso normale.

Linee 91 – N 10 GIALLA.

Solo nelle direzioni via Massari – via della Cella: da piazza Baldissera angolo via Stradella proseguono per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, percorsi normali.

La LINEA 46 continua la deviazione su via Cigna già in atto:

direzione corso Bolzano: da via Cigna angolo corso Vigevano prosegue per via Cigna, corso Principe Eugenio, percorso normale;

direzione via Lombardore (Leinì): da corso San Martino (angolo piazza Statuto) prosegue per corso Beccaria, corso Principe Eugenio, via Cigna, percorso normale.

