L’evento di Angelo D’Orsi e Alessandro Barbero (prima annullato) si farà in un’altra sede di Torino, già tutto esaurito

TORINO – L’incontro di Angelo D’Orsi “Democrazia in tempo di guerra. Disciplinare la cultura e la scienza, censurare l’informazione”, previsto per il giorno 9 dicembre al Teatro Grande Valdocco di Torino con la presenza di Alessandro Barbero e di altri nomi importanti era stato annullato, e non era la prima volta.

I salesiani spiegano perchè hanno deciso di annullare l’evento al teatro di Valdocco con D’Orsi e Barbero

Tutto saltato qualche giorno prima che l’evento si svolgesse, quando tutti i posti disponibili (oltre 800) erano andati esauriti in poche ore. Così, nel giorno dell’evento negato, era stato organizzato anche un sit-in di protesta davanti alla sede del Comune di Torino.

Ma l’incontro ora si farà: il 28 gennaio al Palazzetto dello Sport in viale Leonardo Bistolfi 10, zona Parco Ruffini, a partire dalle 20.45. La capienza del Palasport è di 2500 posti e risulta già tutto esaurito, tanto che sul sito per prenotare i posti risulta solo la possibilità di mettersi in lista d’attesa.

La situazione internazionale è gravissima e l’Italia rischia di farsi trascinare nel vortice della guerra. Nel contempo avvia misure volte proprio a normalizzare la guerra, a separare la cittadinanza, a silenziare o a emarginare chi non ci sta. Stanno sfasciando il diritto internazionale e la democrazia: la stessa struttura dello Stato liberale è sotto attacco, come mostra, da ultimo, il tentativo di far rientrare il Potere giudiziario sotto controllo dell’Esecutivo con la pretesa “riforma della giustizia”.

Ebbene, a tutto questo dobbiamo opporci, dobbiamo rivendicare spazi di libertà di pensiero, di espressione, di ricerca, di insegnamento. Con l’amico e collega Alessandro BARBERO affronteremo questi temi, nella speranza di offrire elementi di comprensione e stimoli al pubblico presente in sala e quello che ci seguirà di lontano.

L’evento è gratuito, ma vi chiediamo di sostenere l’iniziativa che, altrimenti, si dimostrerebbe troppo onerosa per gli organizzatori.

Ve ne saremo estremamente grati!