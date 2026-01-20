Sempre più vicina la cessione de La Stampa al gruppo Sae, Gedi avvia trattativa esclusiva

TORINO – Continuano le trattative per l’acquisto de La Stampa. Vi avevamo già parlato tempo fa dell’interessamento del gruppo Sae, di Alberto Leonardis, già proprietaria delle testate ‘Il Tirreno’ e ‘La Nuova Sardegna’. L’azienda aveva presentato una manifestazione d’interesse formale per lo storico quotidiano con sede a Torino in cordata con alcune realtà piemontesi.

Ma c’è una ulteriore novità, un passo avanti nella cessione del quotidiano. Infatti, secondo quanto riportato da Anda, Gedi ha informato il direttore e il cdr de La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae spa: la trattativa riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attività di printing (rotative).

Secondo fonti vicine a Gedi, i vantaggi della proposta Sae sono molteplici: il presidente e Ad del gruppo Sae, Alberto Leonardis, è un editore di mestiere, con provata esperienza nel settore; e il network di Sae – che conta testate quali La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara – permetterebbe alla Stampa di portare la dimensione nazionale in un sistema informativo molto forte sul livello locale.

Inoltre, Sae ora apre infatti anche ai soggetti istituzionali piemontesi.

