Tentato femminicidio a Giaveno: 37enne accoltella al volto la compagna, in auto lei trova la forza di fuggire e chiamare i carabinieri

TORINO – A Giaveno un iomo ha tentato di accoltellare al volto la compagna ed è stato arrestato. É successo nella notte dell’11 gennaio nei pressi di via Coazze. Dopo una discussione, il 37enne ha afferrato un coltello e l’ha colpita al volto, causandole una grave ferita alla guancia. Vista l’entità dell’aggressione, altre due persone presenti hanno convinto i due a salire in auto e andare all’ospedale. Nel tragitto la donna ha trovato la forza di scendere dall’auto, chiamare i carabinieri e lanciare l’allarme.

Una volta sul posto, il 37enne ha cercato di addossare la colpa alla vittima e ha negato l’accaduto, sostenendo fosse un evento accidentale. Gli agenti non gli hanno creduto e lo hanno arrestato.

Se sei vittima di violenza, non sei sola.

Chiama il 1522, il numero gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking. Puoi parlare con operatrici specializzate in totale riservatezza, anche in più lingue.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio: esistono centri antiviolenza, servizi di ascolto e persone pronte a supportarti.

