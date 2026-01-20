Cambio di pena per la ragazza condannata per il lancio della bici dai Murazzi: affidata in prova ai servizi sociali

TORINO – É stata affidata in prova ai servizi sociali la ragazza che, nel 2023, partecipò al lancio della bicicletta dai Murazzi sul Po a Torino, nell’incidente che ferì Mauro Glorioso, causandogli una tetraplegia.

Era stata condannata a 6 anni e 8 mesi di reclusione quando era ancora minorenne. Ieri il magistrato di sorveglianza di Genova, cioè l’organismo che controlla l’esecuzione della pena e decide se cambiarla nelle modalità, ha deciso l’affidamento in prova ai servizi sociali. É stata infatti ritenuta consapevole della gravità del fatto compiuto ed è pronta per avviare il percorso di reinserimento.

Come da normativa, ora il servizio dovrà riferire periodicamente al tribunale di sorveglianza. Il provvedimento può essere interrotto “qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”, come dice la legge 47 sull’ordinamento penitenziario.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese