TORINO – La giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 si presenterà su Torino all’insegna di tempo stabile e condizioni pienamente invernali, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato sul Nord-Ovest. L’assenza di perturbazioni garantirà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e un contesto meteorologico asciutto per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni né allerte meteo sul capoluogo piemontese.

Mattino: cieli sereni, freddo secco e aria limpida

Il mattino si aprirà con cielo sereno e un clima tipicamente invernale. La temperatura minima scenderà fino a 0°C, con valori prossimi allo zero soprattutto nelle prime ore del giorno. L’aria risulterà fredda ma secca, favorita dalla totale assenza di vento, condizione che contribuirà a una buona qualità dell’aria e a una visibilità elevata. Lo zero termico attorno ai 1242 metri confermerà la presenza di aria fredda in quota, mentre in città non sono attese foschie o banchi di nebbia grazie alla stabilità atmosferica e alla ventilazione praticamente assente.

Pomeriggio: soleggiamento continuo e clima più mite

Nel corso del pomeriggio il meteo a Torino manterrà caratteristiche di stabilità, con ampi spazi di cielo sereno e soltanto qualche velatura alta di passaggio. Il sole sarà protagonista e favorirà un graduale aumento delle temperature, con la massima che raggiungerà 8°C, valore in linea con le medie stagionali. L’assenza di vento renderà il clima relativamente gradevole nelle ore centrali, pur restando pienamente invernale. Le condizioni si manterranno ideali per le attività all’aperto, senza particolari disagi legati al freddo o alla ventilazione.

Sera: stabilità persistente e nuovo calo termico

In serata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con una progressiva diminuzione delle temperature dopo il tramonto. Il rapido irraggiamento notturno favorirà un ritorno a valori prossimi allo zero, accompagnando la città verso una notte fredda ma stabile. Il contesto atmosferico resterà asciutto e tranquillo, senza segnali di peggioramento nel breve termine.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 22 gennaio: condizioni ancora soleggiate e stabili, con freddo mattutino e clima asciutto;

condizioni ancora soleggiate e stabili, con freddo mattutino e clima asciutto; Venerdì 23 gennaio: peggioramento del tempo, con possibili nevicate, inizialmente anche a quote basse;

peggioramento del tempo, con possibili nevicate, inizialmente anche a quote basse; Sabato 24 gennaio: successiva trasformazione delle precipitazioni in pioggia, con aumento della nuvolosità.

