Chivasso: treno colpisce un camion al passaggio a livello, due feriti e circolazione ferroviaria sospesa

CHIVASSO – Intorno alle 15 di oggi un treno ha travolto un camion al passaggio a livello in località Regione Pozzo. Secondo quanto si apprende ci sarebbero due feriti, trasportati in ospedale in codice verde; non risultano quindi in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Stura.

Presenti anche i carabinieri, la polizia e il personale del 118. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Aosta. Trenitalia fa sapere che la circolazione è sospesa tra Chivasso e Montanaro per l’intervento delle Forze dell’Ordine.

I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Notizia in aggiornamento

