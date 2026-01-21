Ritrovata l’anziana di 86 anni che a Quattordio si era allontanata da una RSA

QUATTORDIO – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che nelle prime ore del giorno ha visto intervenire i carabinieri della Compagnia di Alessandria nelle ricerche di una anziana di 86 anni, allontanatasi da una struttura assistenziale.

L’allontanamento dell’anziana e il ritrovamento

Poco dopo le cinque e mezza del mattino, il personale della RSA si è accorto dell’anomala assenza della donna dalla propria camera e ha dato l’allarme. Le condizioni non erano delle migliori: a causa del buio, delle temperature rigide e della zona attraversata da strade a scorrimento veloce.

Dopo un’ora dalla scomparsa dell’anziana, le ricerche attivate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e delle altre Stazioni sul territorio, suddivisi in griglie di ricerca, portano finalmente a individuarla in prossimità dell’accesso al casello autostradale. L’anziana, in vestaglia, infreddolita e esausta, è stata ritrovata in discrete condizioni di salute, nonostante i rischi corsi per l’incolumità.

La tempestività della segnalazione e l’efficace intervento dei carabinieri hanno permesso di trarre in salvo l’86enne e, dopo la visita del personale sanitario, di riportarla tra i propri cari.

