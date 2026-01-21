Il ciclone Harry ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario: Frecciarossa per Torino in ritardo di 3 ore

TORINO – Il ciclone Harry che nelle ultime 24 ore ha devastato le coste della Sicilia e della Calabria ha avuto ripercussioni inevitabili anche sul traffico ferroviario. Oltre ad esssere evidentemente bloccato l’intero traffico ferroviario delle zone interessate, i ritardi si ripercuotono anche su alcunbi treni a lunga percorrenza diretti al nord.

In particolare si è trasformata in un’odissea il viaggio del Frecciarossa 9584, in partenza questa mattina alle 6.20 da Reggio Calabria e con arrivo previsto a Torino alle 18.00.

Nel momento in cui scriviamo sono le 19.32 ed il treno è ancora ben lontano dalla sua meta. Il sito di Trenitalia lo segnala tra Reggio Emilia e Milano, con arrivo previsto a Torino per le 20.55, quindi con tre ore di ritardo.

