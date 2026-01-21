CUMIANA – Nuove nascite e segnali incoraggianti arrivano dal bioparco Zoom Torino, che ospita la più grande colonia di pinguini africani in Italia. Sono già due i pulcini venuti alla luce, mentre altre cinque uova sono attualmente in fase di incubazione e potrebbero schiudersi entro la fine del mese. Un bilancio provvisorio positivo, che alimenta le speranze per una specie classificata in pericolo critico di estinzione nella Lista Rossa dell’IUCN.

In questi giorni i quarantotto pinguini africani del bioparco sono stati protagonisti del consueto e delicato appuntamento con i controlli veterinari alle uova. Un’operazione fondamentale per verificare il numero delle deposizioni e, soprattutto, la vitalità degli embrioni, svolta con la massima attenzione per ridurre al minimo lo stress sugli animali. Dopo ogni controllo, infatti, le uova vengono riportate nel più breve tempo possibile nei nidi, al calore protettivo di mamma e papà.

Gli esami sulle uova

«Non appena le uova arrivano in clinica procediamo immediatamente alla speratura», spiega Sara Piga, medico veterinario di Zoom Torino. Si tratta di una tecnica non invasiva che, grazie a una fonte luminosa utilizzata in ambiente oscurato, consente di osservare lo sviluppo dell’embrione all’interno dell’uovo. «In questo modo possiamo verificarne la vitalità, monitorare la crescita ed evidenziare eventuali criticità, riducendo al minimo i tempi di manipolazione», aggiunge Piga. Nelle fasi più avanzate, l’attenzione si concentra anche sul battito cardiaco embrionale, che può raggiungere i 150 battiti al minuto poco prima della schiusa.

Non sempre, però, il percorso va come previsto. Può capitare che un uovo non sia fecondato e che al suo interno non sia presente alcun embrione. Anche in questi casi, spiegano i veterinari, l’uovo viene restituito ai genitori. «Lasciamo che la coppia prosegua regolarmente la cova – sottolinea Piga – così da non interferire con i loro comportamenti naturali e permettere agli adulti di fare esperienza per le deposizioni future».

I pinguini di Zoom

A Zoom Torino sono presenti 17 coppie stabili di pinguino africano, una delle colonie più numerose anche a livello europeo. Solo lo scorso anno il bioparco ha registrato il successo nell’allevamento di sette pulcini, oggi ancora facilmente riconoscibili per il piumaggio giovanile, privo delle caratteristiche macchie nere sul petto che contraddistinguono gli adulti.

Un risultato che va ben oltre il dato numerico. «Garantire un buon successo riproduttivo a questa colonia – conclude la veterinaria – significa offrire una concreta speranza a una specie in forte declino in natura». Tra Sudafrica e Namibia, infatti, il pinguino africano è sempre più minacciato dalla riduzione delle risorse alimentari. Lo spostamento delle principali prede, causato dai cambiamenti ambientali e dall’aumento delle temperature marine, si somma alla competizione con la pesca industriale, rendendo sempre più difficile per questi animali trovare cibo sufficiente per sé e per i pulcini.

In questo contesto, ogni nuova nascita rappresenta non solo un evento emozionante, ma anche un piccolo, importante passo nella tutela di una specie simbolo degli equilibri fragili degli ecosistemi marini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese