Brusasco, operaio 25enne muore incastrato in un macchinario per il fieno
Trovato dai colleghi, per lui ormai non c’era più nulla da fare
BRUSASCO – Un operaio 25enne è morto in un’azienda agricola di Brusasco nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio. L’uomo, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario per lo sminuzzamento del fieno. Trovato dai colleghi, per lui ormai non c’era più nulla da fare.
Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per assistere la mamma del giovane, colta da un malore. Intanto, indagano i carabinieri della Compagnia di Chivasso e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4 per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.
