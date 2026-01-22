Seguici su

CronacaTorino

Brusasco, operaio 25enne muore incastrato in un macchinario per il fieno

Trovato dai colleghi, per lui ormai non c’era più nulla da fare

Pubblicato

3 secondi fa

il

BRUSASCO – Un operaio 25enne è morto in un’azienda agricola di Brusasco nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio. L’uomo, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario per lo sminuzzamento del fieno. Trovato dai colleghi, per lui ormai non c’era più nulla da fare.

Per approfondire:

Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per assistere la mamma del giovane, colta da un malore. Intanto, indagano i carabinieri della Compagnia di Chivasso e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4 per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *