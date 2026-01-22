CronacaTorino
5 cani sequestrati a Settimo Torinese: denunciato cacciatore per maltrattamenti – FOTO
Da una segnalazione è partito il controllo delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia
SETTIMO TORINESE – Da una segnalazione per un cane detenuto in un orto di via Bergamo a Settimo Torinese è partita un’operazione delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia che ha portato alla scoperta di una situazione ben più ampia e preoccupante: numerosi cani tenuti in strutture abusive, spesso in isolamento e in condizioni incompatibili con il loro benessere.
