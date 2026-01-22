5 cani sequestrati a Settimo Torinese: denunciato cacciatore per maltrattamenti – FOTO

Durante i controlli è stata individuata una struttura fatiscente realizzata su un terreno privato, dove diversi animali erano rinchiusi in box costruiti con materiali di fortuna, circondati da rifiuti e senza acqua perché completamente ghiacciata. Solo l’intervento degli agenti ha permesso di ripristinare l’accesso all’acqua. Il proprietario, un cacciatore di 66 anni residente in zona, è stato denunciato per maltrattamento di animali e i cani sono stati sequestrati in attesa delle decisioni della Procura di Ivrea.

Poco distante è stato trovato anche un altro cane da caccia detenuto in isolamento nella campagna: il proprietario è stato rintracciato e invitato a collocarlo immediatamente in un ambiente idoneo, a contatto con altri animali o con la famiglia.

Secondo l’associazione, nella sola zona di via Bergamo sarebbero presenti diversi altri casi simili, con cani tenuti in strutture fisse realizzate abusivamente. Stop Animal Crimes Italia ha quindi chiesto al sindaco di Settimo Torinese Elena Piastra l’attivazione urgente di un piano di censimento e bonifica delle aree adibite a orti e rifugi, con eventuali demolizioni e sgomberi delle strutture illegali.

L’associazione ricorda che la legge regionale sul benessere animale e il regolamento comunale vietano l’isolamento dei cani e impongono ai proprietari di garantire adeguate condizioni di vita, movimento e socializzazione. I controlli sul territorio, assicurano, proseguiranno.