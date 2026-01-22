Rivara, 68enne gravemente ustionata nell’incendio del suo appartamento in borgata Piano Prime Foglie

RIVARA – Un incendio si è verificato nella mattinata di oggi, intorno le 6:30, in borgata Piano Prime Foglie a Rivara. Una donna di 68 anni, che abitava nell’appartamento da cui sono scaturite le fiamme, ha riportato ustioni molto gravi sul 50% del corpo.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco da Ivrea e Torino, che hanno faticato a domare le fiamme. L’abitazione è completamente devastata. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato la donna in emergenza al pronto soccorso del Cto. Indagano i carabinieri di Rivara per capire le cause del rogo.

Immagine di repertorio

