Sestriere, da una richiesta di droga a un caso di estorsione: minacce e pressioni per 3 mila euro

SESTRIERE – Doveva essere un acquisto occasionale di marijuana, ma nel giro di pochi giorni la vicenda si è trasformata in un caso di estorsione. È quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Sestriere al termine di alcune settimane di indagini avviate lo scorso novembre.

La vittima è un giovane di circa vent’anni, arrivato in Val di Susa per la stagione sciistica, che aveva conosciuto l’indagato a Pinerolo. Dopo aver chiesto la disponibilità a procurargli una modica quantità di stupefacente, aveva versato inizialmente 180 euro.

Da quel momento, però, sarebbero iniziate continue richieste di denaro, accompagnate da minacce gravi, che avrebbero costretto il ragazzo a effettuare numerosi bonifici. L’importo complessivo versato ammonterebbe a circa 3 mila euro.

Dopo settimane di pressioni, il giovane si è rivolto ai carabinieri di Sestriere, che hanno verificato il racconto e informato la Procura di Torino. Giovedì scorso è stata così eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un diciottenne residente a Cavour.

