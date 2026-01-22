Ex piscina Sempione a Torino, sgombero e messa in sicurezza in attesa della riqualificazione

TORINO – È iniziato questa mattina l’intervento di sgombero dell’area dell’ex piscina Sempione, nel quartiere torinese di Barriera di Milano, da tempo al centro di segnalazioni per degrado e problemi di sicurezza. L’operazione è stata avviata dal Comune, proprietario dello spazio, con l’obiettivo di restituire decoro all’area e impedirne nuovi utilizzi impropri in attesa di un futuro progetto di riqualificazione.

Sul posto sono intervenuti tecnici comunali, servizi sociali, polizia locale e le altre forze dell’ordine, insieme agli operatori di Amiat e dell’Asl. Presente anche l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda, che ha seguito le fasi dell’intervento.

Le persone trovate all’interno sono state accompagnate all’esterno, identificate e, nei casi necessari, affidate ai servizi sociali e sanitari. Successivamente sono partite le operazioni di demolizione di due strutture prefabbricate e la messa in sicurezza di una terza costruzione in muratura, oltre alla chiusura degli accessi alla piscina coperta con pannelli in acciaio rinforzati.

Il piano prevede anche il rafforzamento delle recinzioni e una bonifica completa dell’area, con la rimozione dei rifiuti accumulati, per impedire nuovi insediamenti e migliorare le condizioni di sicurezza del quartiere.

