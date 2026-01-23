Estate 2026 a Sharm El Sheikh? La nuova rotta charter diretta dall’aeroporto di Cuneo

CUNEO – Programmare la vacanza estiva partendo da un aeroporto vicino a casa diventa una possibilità concreta anche per il Piemonte sud-occidentale. Da agosto 2026, infatti, sarà attivo un nuovo collegamento charter diretto tra l’aeroporto di Cuneo e Sharm el Sheikh, una delle destinazioni più frequentate del Mar Rosso.

Orari e modalità

Il nuovo volo, annunciato dal tour operator BaoBab in collaborazione con lo scalo cuneese, sarà operativo ogni martedì del mese di agosto, offrendo un’alternativa ai grandi aeroporti del Nord Italia e riducendo tempi e spostamenti per i viaggiatori provenienti da Piemonte e Liguria.

L’attivazione della rotta rientra in una strategia di potenziamento della programmazione estiva dello scalo di Levaldigi, che negli ultimi anni sta cercando di ampliare il proprio network di destinazioni stagionali. In questo caso, la scelta di Sharm el Sheikh intercetta una domanda turistica consolidata, soprattutto per chi cerca una vacanza balneare con servizi organizzati e clima estivo garantito.

Dal punto di vista operativo, i voli sono stati programmati per consentire soggiorni settimanali e una gestione più agevole delle partenze, con la possibilità di limitare anche i costi e i disagi legati alla logistica aeroportuale. La proposta prevede infatti pacchetti che includono volo e permanenza, con soluzioni pensate per semplificare l’accesso allo scalo.

