Un accordo per rendere pienamente operativo l’ambulatorio veterinario sociale: già 150 animali visitati

TORINO – Un nuovo accordo tra istituzioni pubbliche, sanità, università e terzo settore rende pienamente operativo l’ambulatorio veterinario sociale di via degli Abeti 16, garantendo cure gratuite o agevolate agli animali delle persone in condizioni di fragilità seguite dai servizi sociali. Il Protocollo d’intesa, presentato a Palazzo Civico, unisce Città di Torino, ASL Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Ordine dei Medici Veterinari e LAV.

L’iniziativa si fonda sull’approccio One Health, che integra la tutela della salute umana, animale e ambientale, riconoscendo il valore del legame tra persone vulnerabili e animali d’affezione come strumento concreto di benessere e prevenzione del disagio sociale.

Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento dell’attività settimanale dell’ambulatorio, la presa in carico tempestiva dei casi segnalati dai servizi sociali, la promozione di iniziative formative e di sensibilizzazione e il sostegno a interventi integrati nei casi più complessi. L’accordo ha durata triennale, a partire dal 15 gennaio 2026, e prevede l’istituzione di un Tavolo di confronto per monitorare l’efficacia delle azioni.

L’ambulatorio ha già visitato oltre 150 animali, effettuando vaccinazioni ed esami diagnostici, e l’attività sarà ulteriormente incrementata grazie alla collaborazione tra enti pubblici e professionisti. Anche l’Università di Torino contribuirà con attività di formazione e ricerca, mentre l’Ordine dei Veterinari coinvolgerà i liberi professionisti per prestazioni non erogate direttamente dalla struttura a costi calmierati.

Il progetto punta inoltre a prevenire abbandoni e rinunce di proprietà, rafforzando la rete delle cure veterinarie sul territorio e offrendo un sostegno concreto alle famiglie più fragili, per le quali la relazione con un animale rappresenta spesso un elemento essenziale di equilibrio e inclusione sociale.

